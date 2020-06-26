Минздрав утвердил сохранение старых правил медосмотра водителей до 2021 года

"Министерством здравоохранения Российской Федерации подписан приказ от 23 июня 2020 г. № 624н, которым сохраняется ранее действовавший порядок медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) до 1 января 2021 года", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что на данный момент документ проходит процедуру государственной регистрации.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Минздрав России утвердил приказ, сохраняющий до 1 января 2021 года действующие правила медицинского освидетельствования водителей. При этом желающие получить права с 2021 года будут сдавать анализы на хроническое потребление алкоголя только по направлению нарколога, если он выявит признаки заболевания, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минздрава РФ.

В июле 2019 года Минздрав предложил ввести в состав обязательного медосвидетельствования водителей и желающих получить права сдачу анализов на наличие психоактивных веществ и пристрастие к алкоголю. Позднее введение этой нормы было отложено до 1 июля 2020 года.

Как пояснили в пресс-службе, дополнительная проработка вопроса показала, что такие требования могут быть сохранены только для отдельных граждан. В связи с этим был разработан соответствующий проект приказа, который "позволит снизить стоимость такого исследования для гражданина".

"Данный проект приказа в целом поддержан экспертным сообществом. В ходе общественного обсуждения поступил ряд предложений, которые также заслуживают внимания, проработки и учета. С тем чтобы сделать процесс экспертного обсуждения более детальным, а также дать время регионам в полной мере обеспечить готовность к проведению соответствующих освидетельствований, ранее действовавший порядок сохранен до 1 января 2021 года. На практике для гражданина принятие этого документа [нового приказа] будет означать, что в рамках медицинского освидетельствования будет действовать прежний порядок, предусматривающий сдачу теста на хроническое потребление алкоголя лишь теми, в отношении кого врач-нарколог установит наличие клинических признаков соответствующего заболевания", - говорится в сообщении.