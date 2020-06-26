Все выпускники 11-х классов получили аттестаты об основном общем образовании

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Все одиннадцатиклассники российских школ получили аттестаты об основном общем образовании, заявили в пресс-службе Минпросвещения со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова.

"Министр сообщил, что на сегодняшний день во всех регионах РФ выпускники 11-х классов получили аттестаты об основном общем образовании", - сказали в пресс-службе.

11 июня стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее выдачу школьных аттестатов в 2020 году без сдачи единого госэкзамена. Вечером того же дня на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный Минпросвещения РФ приказ об особенностях выдачи школьных аттестатов в 2020 году.

Аттестат об окончании школы в этом году получили выпускники 11-х классов, имеющие итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем предметам и оценку "зачет" за итоговое сочинение. Аттестат об основном общем образовании получили выпускники 9-х классов, имеющие итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем предметам и оценку "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.

Проведение ЕГЭ

В пресс-службе Минпросвещения также сообщили, что все субъекты РФ готовы к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ), для этого приняты необходимые меры.

"Все регионы готовы к проведению ЕГЭ. <…> В отношении сдачи ЕГЭ созданы необходимые комфортные условия, все меры детально проработаны с регионами, и мы сможем достойно завершить этот учебный год", - цитирует Кравцова пресс-служба.

Министр также подчеркнул, что на особом контроле находятся меры защиты здоровья всех участников, задействованных в ходе экзамена. Как отметили в пресс-службе, "неукоснительное соблюдение соответствующих требований Рособрнадзора, а также эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора проработаны с каждым регионом". Усилить меры по защите здоровья участников и организаторов ЕГЭ помогут уже установленные средства защиты для голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля, добавили в пресс-службе.

Кроме того, Минпросвещения совместно с Рособрнадзором направит своих сотрудников в субъекты РФ для мониторинга ситуации в дни проведения ЕГЭ.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что 29 и 30 июня состоятся пробные ЕГЭ. Позднее в Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдет проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Основная волна сдачи начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.