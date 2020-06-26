Памятник погибшим в войну летчикам установили в Сочи

СОЧИ, 26 июня. /ТАСС/. Памятник летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, установлен на месте падения советского самолета на территории Сочинского национального парка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе нацпарка.

"В районе поселка Большой Кичмай на территории Головинского участкового лесничества прошло торжественное открытие памятного обелиска, установленного на месте падения самолета, пилотируемого старшим сержантом Поздняковым Константином Константиновичем", - сообщили в пресс-службе.

Во время подготовки празднования 75-летия Победы были проведены экспедиции по поиску мест падений военных самолетов, сбитых в воздушных боях над территорией города Сочи. В результате поисковых операций всего были обнаружены 13 таких мест. На территории Головинского лесничества было установлено, что в ущелье находится место падения советского самолета ЛаГГ-3 из состава 246 истребительного авиаполка, под управлением старшего сержанта Позднякова, сбитого авиацией противника в ноябре 1942 года. В этом ущелье и был установлен памятник, сообщили в пресс-службе.

Сочинский национальный парк площадью более 200 тыс. га был создан в 1983 году для охраны природы из-за большого наплыва туристов. Он занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". На территории охраняемых зон нацпарка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения-эндемики, например, особый вид самшитов.

В 2019 году Сочинский нацпарк вошел в число самых посещаемых природных территорий России. Здесь расположены крупные туристические и рекреационные объекты. Среди них - знаменитый сочинский парк "Дендрарий", башня на горе Ахун, каскад "33 водопада" и Агурское ущелье.