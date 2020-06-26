Лукашенко планирует побывать на открытии памятника советским воинам подо Ржевом

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует посетить церемонию открытия мемориала в память о советских воинах подо Ржевом (Тверская область). Соответствующее заявление он сделал в пятницу, общаясь с трудовым коллективом компании "Беларуськалий".

"Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить [с президентом России Владимиром Путиным] там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества", - сказал глава государства, чьи слова приводит агентство БелТА.

В пятницу министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Лукашенко, вероятнее всего, примет приглашение Путина посетить 30 июня Тверскую область, где ожидается двусторонняя встреча. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президентов будет возможность отдельно пообщаться, если глава белорусского государства приедет на церемонию открытия мемориала.