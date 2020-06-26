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Пандемия коронавируса нового типа

Калужская область продлила режим повышенной готовности до 31 июля

При этом эпидемиологическая обстановка позволяет перейти ко второму этапу снятия ограничений

ТАСС, 26 июня. Власти Калужской области продлили до 31 июля режим повышенной готовности и масочный режим, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша.

"Режим повышенной готовности сохраняется до конца июля. И я призываю вас соблюдать нормы санитарной безопасности, сохранять масочный режим. Берегите себя", - сказал он.

Эпидемиологическая обстановка позволяет перейти ко второму этапу снятия ограничений, подчеркнул Шапша. С 27 июня возобновить работу смогут магазины с площадью торгового зала до 800 квадратных метров, фитнес-центры, а также другие спортивные организации.

К первому этапу снятия ограничений в Калужской области приступили с 3 июня. Тогда разрешили работу непродовольственным магазинам площадью не более 400 квадратных метров с отдельным входом, прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

К 26 июня в Калужской области выявлено 5 880 заразившихся коронавирусом. Из них 3 450 выздоровели, 44 умерли, уточнили в региональном оперштабе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 9,6 млн человек, более 488 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 620 794 случая заражения, выздоровели 384 152 человека, умер 8 781. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКалужская областьПандемия коронавируса нового типа
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