Калужская область продлила режим повышенной готовности до 31 июля

ТАСС, 26 июня. Власти Калужской области продлили до 31 июля режим повышенной готовности и масочный режим, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша.

"Режим повышенной готовности сохраняется до конца июля. И я призываю вас соблюдать нормы санитарной безопасности, сохранять масочный режим. Берегите себя", - сказал он.

Эпидемиологическая обстановка позволяет перейти ко второму этапу снятия ограничений, подчеркнул Шапша. С 27 июня возобновить работу смогут магазины с площадью торгового зала до 800 квадратных метров, фитнес-центры, а также другие спортивные организации.

К первому этапу снятия ограничений в Калужской области приступили с 3 июня. Тогда разрешили работу непродовольственным магазинам площадью не более 400 квадратных метров с отдельным входом, прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

К 26 июня в Калужской области выявлено 5 880 заразившихся коронавирусом. Из них 3 450 выздоровели, 44 умерли, уточнили в региональном оперштабе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 9,6 млн человек, более 488 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 620 794 случая заражения, выздоровели 384 152 человека, умер 8 781. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.