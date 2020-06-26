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Путин обещал "подтолкнуть" создание национального парка "Тогул"

В Алтайском крае до 2024 года по национальному проекту "Экология" планируется создать два национальных парка: "Тогул" и "Горная Колывань"

НОВО-ОГАРЕВО, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал ускорить оформление создания национального парка "Тогул" в Алтайском крае.

Во время встречи главы государства в режиме видеоконференции с участниками всероссийской акции "Мы вместе" к Путину обратились представители Алтайского края. Они напомнили, что в регионе создается национальный парк "Тогул", которым волонтеры намерены заниматься в "мирной жизни" после окончательной победы над коронавирусом. Однако они посетовали, что "немножко застопорился процесс согласования постановления правительства о создании парка".

"Мы обязательно этим займемся, по поводу парка я пометил себе, подтолкнем, что называется, решение", - заверил Путин.

' ТАСС/Ruptly'

В Алтайском крае до 2024 года по национальному проекту "Экология" планируется создать два национальных парка: "Тогул" и "Горная Колывань".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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