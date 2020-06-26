Детские лагеря отдыха заработают до 6 июля в 19 регионах

"К 6 июля летняя оздоровительная кампания начнется уже в девятнадцати российских регионах, всего планирует открыться 33 347 организаций отдыха и оздоровления детей", - привели слова главы Минпросвещения в пресс-службе министерства.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Детские лагеря отдыха начнут работать в 19 регионах России до 6 июля, при этом всего планируют открыть более 33 тыс. учреждений. Об этом заявил в пятницу на онлайн-совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой министр просвещения России Сергей Кравцов.

При этом министр подчеркнул, что губернаторам рекомендовано проанализировать ситуацию в сфере детского отдыха и оздоровления и разработать дополнительные меры поддержки на региональном уровне, в том числе экономического характера. Отмечается, что особый акцент при организации детского летнего отдыха "будет сделан на помощи в создании запаса дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и обеззараживателей воздуха, а также в тестировании персонала на наличие коронавирусной инфекции".

"Чтобы детский отдых был качественным и содержательным, этим летом к работе школьных лагерей будут привлечены самые крупные российские высокотехнологичные компании и госкорпорации. Минпросвещения России осуществляет мониторинг количества организаций детского отдыха и численности детей, уделяя особое внимание выполнению всех требований Роспотребнадзора", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Минпросвещения сообщали, что летняя оздоровительная кампания началась уже в шести субъектах РФ в очном режиме: это Сахалинская область, Красноярский край, Ленинградская область, Чукотский автономный округ, Иркутская область и Республика Бурятия. При этом крупнейшие детские центры, такие как "Орлёнок", "Смена" и "Артек", планируют принять детей с 1 июля, а "Океан" - с 14 июля.