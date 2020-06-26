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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах в честь медиков, борющихся с пандемией

С соответствующей инициативой выступили на встрече главы государства с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"
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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах в честь медиков, которые проявили себя в борьбе с пандемией коронавируса.

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На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" волонтер из Дагестана Гаджи Шахназаров рассказал о работе студентов-медиков и волонтеров в больницах Махачкалы. Он предложил главе государства назвать улицы в разных городах "в честь героев-медиков".

"Хорошая идея", - согласился Путин.

Шахназаров также поделился, что коронавирусная инфекция унесла жизнь его отца. Путин выразил волонтеру соболезнования в связи с утратой. "Ваши личные усилия и усилия ваших коллег оказались недостаточными, чтобы спасти жизнь человека, это трагедия всегда", - добавил президент.

При этом он высоко оценил, что волонтер не забывает думать и о тех людях, которые оказывают помощь другим. "Идея у вас очень хорошая - по поводу присвоения улицам, может быть, даже каким-то долговременным объектам, которые мы строим, школам, медицинским училищам, институтам имен медиков, которые отдали свою жизнь в борьбе за жизни других людей. Это очень хорошая идея, мы обязательно ее реализуем", - заявил глава государства. 

' ТАСС/Ruptly'

 

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