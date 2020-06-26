Спутниковая система ЕС зафиксировала очаг лесного пожара за полярным кругом в Сибири

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Спутниковая система ЕС по мониторингу поверхности Земли Copernicus зафиксировала за полярным кругом в Сибири самый северный за последние годы наблюдений очаг лесного пожара. Об этом сообщила в пятницу Еврокомиссия, которая опубликовала в Twitter снимок со спутника Sentinel 2, входящего с систему Copernicus.

"Информация Copernicus по мониторингу лесных пожаров показывает, что они распространяются все дальше к северу. Вчера спутник Sentinel 2 зафиксировал очаг лесного пожара за Северным полярным кругом в Республике Саха в Сибири, который вероятно является самым северным очагом за историю наблюдений последних лет", - сообщила Еврокомиссия. Она также опубликовала координаты очага пожара: 72,7 градуса северной широты и 118,1 градус восточной долготы.

В середине июня Еврокомиссия предупредила, что это лето может стать аномальным по количеству и интенсивности лесных пожаров и призвала страны ЕС готовиться к борьбе с огнем.