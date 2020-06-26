В Пермском крае разрешат работу музеев под открытым небом

ПЕРМЬ, 26 июня. /ТАСС/. Музеи под открытым небом в Пермском крае могут возобновить работу, учреждения будут доступны для индивидуальных посещений, но доступ к экспозициям и выставкам, расположенным внутри зданий, будет закрыт. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Изменения в указ губернатора вступят в силу в день официальной публикации документа, предположительно, 26 июня. При посещении объектов гражданам необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию", - сказано в сообщении.

Уточняется, что для посещения откроются Архитектурно-этнографический музей "Хохловка" в одноименном селе и Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий "Пермь-36", расположенный в Чусовском районе Пермского края. Кроме того, для прогулок будет доступно пространство Завода Шпагина в Перми.

Решением оперштаба также до 14 июня в Пермском крае продлен режим самоизоляции, ограничения касаются проведения массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений. С 12 мая жителям региона разрешено гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, работают парикмахерские и салоны красоты, ателье, мастерские по ремонту обуви, химчистки, непродовольственные магазины общей площадью до 400 кв. м. Режим строгой самоизоляции сохраняется для жителей старше 65 лет.

О ситуации с коронавирусом в Пермском крае

Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 3 474 человек. Ежесуточный прирост больных составил 1,7%, коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03. Выздоровели 2 293 человека, умерли от коронавируса 73, еще у 43 пациентов с подтвержденным диагнозом причиной смерти стали сопутствующие заболевания.