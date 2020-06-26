Байконур перевели на комендантский час и самоизоляцию

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Комендантский час и режим самоизоляции для всех жителей города введены в Байконуре из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила в пятницу горадминистрация.

"Возобновлен домашний режим самоизоляции для всех жителей города независимо от возраста. Покидать жилое помещение разрешается только в случаях прямой угрозы жизни и здоровью, а также с 06:00 до 21:00 (при наличии документов, удостоверяющих личность) в целях передвижения на работу, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), совершения покупок продуктов питания, лекарственных средств и товаров первой необходимости в близлежащих к месту проживания (пребывания) магазинах и аптеках, выноса мусора, посещения медицинских организаций, посещения государственных учреждений, банковских, рассчетно-кассовых, почтовых и иных учреждений для получения услуг, сдачи государственных итоговых аттестаций (ЕНТ, ЕГЭ)", - отмечается в сообщении.

Также частично приостанавливается работа сферы услуг.

Байконуру не хватает врачей и бригад скорой помощи для быстрого оказания помощи всем заразившимся коронавирусом, заявил глава администрации города Константин Бусыгин в обращении к жителям.

"Не секрет, что в нашем городе каждый день растет число зараженных, в связи с этим не хватает врачей и бригад скорой помощи, чтобы быстро оказать помощь всем заболевшим", - заявил Бусыгин.

По словам главы администрации, чтобы остановить рост заражения коронавирусом в городе, необходимо ввести более жесткие ограничительные меры. "Это вынужденная и непопулярная, но очень необходимая для всех нас мера", - подчеркнул он.

Бусыгин также попросил граждан соблюдать режим гигиены, избегать скоплений людей и покидать жилье только в случае крайней необходимости, используя при этом средства индивидуальной защиты. "Если в вашей семье есть родственники в возрасте 65 лет и старше, постарайтесь не допускать их выхода на улицу, так как организм у них более слабый, и поэтому они наиболее подвержены инфекции", - подчеркнул глава администрации.

Бусыгин напомнил, что 11 мая в Казахстане был отменен режим ЧП, введенный из-за пандемии. 1 июня были сняты блокпосты между городами, в том числе около поселка Тюратам. "Однако эпидемиологическая ситуация и в Казахстане в целом, и в Кызылординской области, и в Байконуре ухудшилась", - подчеркнул он, добавив, что в Казахстане за 24 июня зарегистрировали более 500 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно представленной на 26 июня информации, в городе Байконуре зарегистрировано 143 случая заражения коронавирусом, при этом 60 человек находятся в стационаре, 28 пациентов выписаны с выздоровлением. 18 июня сообщалось о первом случае смерти в Байконуре из-за коронавируса.