Путин сравнил красоту математических формул с музыкой и живописью

НОВО-ОГАРЕВО, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что для понимающих в математике людей красивые формулы сравнимы с музыкой или живописью.

В ходе общения главы государства в пятницу с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" по видеосвязи из Тюмени выступил восьмиклассник местной физико-математической школы Жан-Франсуа Дюго, который рассказал о своем опыте в организации турниров для юных математиков и других подобных мероприятий. Путин в ответ выразил школьнику слова благодарности, назвав его деятельность очень полезной.

"Красивая математическая формула вызывает такой же восторг у тех, кто понимает, что это такое, как хорошая музыка либо великолепно написанная картина", - сказал президент. Он назвал чрезвычайно важной работу по вовлечению людей "в величие и красоту математики" и по оказанию помощи в их становлении "как будущих специалистов, которые нужны будут стране по самым разным направлениям деятельности".

Также Путин прокомментировал выступление еще одного юного тюменского волонтера - автора проекта "Капитаны двора" Павла Притупы, который рассказал об организации досуга для детей и их родителей на придомовых площадках. "Очень хороший проект, это очень важно, что вы занимаетесь конкретным делом в конкретном месте и с конкретными людьми работаете", - сказал глава государства. По словам президента, организация внутридворового пространства для жителей микрорайонов и наполнение его интересным содержанием очень полезно.