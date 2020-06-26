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Путин поддержал идею учредить международную волонтерскую премию "Мы вместе"

Координатор международной программы "Волонтеры Мира" Ассоциации волонтерских центров Диана Джалалова предложила вручать ее за вклад в решение глобальных проблем

НОВО-ОГАРЕВО, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддерживает идею учредить международную волонтерскую премию за вклад в решение глобальных проблем, в том числе по борьбе с пандемией. Об этом глава государства сказал во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

"Мне кажется, очень хорошая идея поддержать ваших коллег и единомышленников в других странах со стороны Российской Федерации, определить что-то вроде награды, премии, какого-то гранта. Это очень хорошая идея, потому что это поможет выстраивать наши отношения с вашими единомышленниками в других странах в гуманитарной сфере, замечательно, обязательно проработаем это и реализуем", - сказал Путин.

С инициативой учредить международную премию "Мы вместе" выступила координатор международной программы "Волонтеры Мира" Ассоциации волонтерских центров Диана Джалалова. Она предложила вручать ее за вклад в решение глобальных проблем. По ее мнению, возможность получить такую премию должны иметь граждане любых стран и национальностей. Она предложила, чтобы соответствующая инициатива поступила именно от РФ, потому что Россия сделала "невероятный вклад в борьбу с пандемией во всем мире". "Это еще будет показывать в известной степени и в хорошем смысле наши лидерские позиции по этому направлению, спасибо вам за эту идею", - отметил президент РФ.

Джалалова предложила вручать премию в рамках ежегодного форума гражданского участия "Мы вместе", в 2020 году его планируется провести в декабре.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия коронавируса нового типа
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