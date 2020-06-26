Путин пообещал помощь в строительстве реабилитационного центра "Сердце"

НОВО-ОГАРЕВО, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал помощь государства в строительстве в Санкт-Петербурге реабилитационного центра для детей.

На встрече главы государства в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции "Мы вместе" к Путину обратилась ветеран Великой Отечественной войны 98-летняя Зинаида Корнева, которая рассказала, как организовала сбор денег на помощь семьям погибших из-за коронавируса врачей. По ее словам, уже удалось собрать 4,5 млн рублей на помощь 143 семьям. Еще одной заботой ветерана стало строительство реабилитационного центра "Сердце" "для детей-инвалидов, которые занимаются с лошадками". "У них не хватает средств для того, чтобы достроить", - сказала Корнева, уточнив, что не хватает 10 млн рублей.

"Удивительно, что вы в таком уже солидном возрасте находите в себе силы еще другим людям помогать", - обратился президент к Корневой. Он пообещал: "Что касается центра "Сердце", конечно, мы поможем в его строительстве и в организации работы, даже не сомневайтесь, все сделаем".

Незадолго до Дня Победы Корнева объявила сбор средств для заразившихся коронавирусом врачей. В поддержку этой акции женщина каждый день до 9 мая рассказывала истории о войне из своей жизни, рассказы ветерана публиковались на YouTube. Во время общения с президентом женщина также рассказала, что сбор средств продолжается и призвала участвовать в акции не только простых людей, но и бизнесменов.

Выступавший вместе с Корневой ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный мастер спорта СССР Игорь Виноградов обратился к главе государства с просьбой оснащения батутного зала для гимнастов. "Батут будет. Я обещаю. Сами только на батуте не показывайте ничего. Пускай девчонки прыгают", - сказал президент 90-летнему тренеру на общественных началах, который попросил помощи для своих подопечных - чемпионок России Сони Тихоновой, Лиды и Марии Яковлевых, Ани Шпыневой.