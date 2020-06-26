ВОЗ призвала выделить более $31 млрд на разработку средств борьбы с коронавирусом

ЖЕНЕВА, 26 июня. /ТАСС/. Разработка вакцин, средств диагностики и терапии для борьбы с коронавирусом в рамках инициированного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) международного партнерства ACT-Accelerator потребует в течение 12 месяцев инвестиций в размере $31,3 млрд. Об этом сообщила в пятницу женевская штаб-квартира ВОЗ.

Как отмечается в ее информационном бюллетене, в рамках этой инициативы, которая была предпринята в апреле, планируется поставить в страны с низкими и средними доходами на душу населения к середине 2021 года 500 млн диагностических тестов и 245 млн комплектов терапевтических средств. Кроме того, предполагается обеспечить эти государства 2 млрд доз разрабатываемой сейчас вакцины от коронавируса, в том числе половину этого количества намечено направить до середины будущего года.

"Для того, чтобы достичь этой цели, согласно представленным планам, требуется финансирование в 31,3 млрд долларов на диагностические и терапевтические средства, а также вакцины", - говорится в сообщении. ВОЗ пояснила, что $3,4 млрд долларов уже обещаны. "Таким образом, необходимы дополнительно $27,9 млрд, включая $13,7 млрд для покрытия немедленных нужд", - отметила организация.

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19 (вызываемого коронавирусом заболевания)" или ACT-Accelerator, было официально запущено 24 апреля ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как подчеркнули в ВОЗ, новая инициатива представляет собой "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19". Эти технологии должны стать доступными "для всех, кто в них нуждается, во всем мире".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.