Россия достигла цели ООН по ликвидации крайней нищеты

ООН, 26 июня. /ТАСС/. Россия по основным параметрам достигла цели по ликвидации крайней нищеты. Об этом говорится в представленном в ООН первом добровольном национальном обзоре России по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР).

"По каждой ЦУР Россия в последние годы показывала позитивные результаты, - говорится в документе. - Среди наиболее успешных можно выделить ЦУР 1 "Ликвидация нищеты", 4 "Качественное образование", 8 "Достойная работа и экономический рост".

"По основным параметрам в России достигнута цель по ликвидации крайней нищеты, - уточняется в обзоре. - Проводимая в стране эффективная политика в сфере борьбы с бедностью предусматривает снижение к 2024 году национального уровня бедности как минимум в два раза (в 2018 году доля малоимущего населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,6%)".

В обзоре также отмечаются успехи в реализации второй цели ЦУР по ликвидации голода. "Уже в 2018 году уровень распространенности недоедания был низким: около 1,6% (среди лиц старше 18 лет), - подчеркивается в докладе. - При этом в 2018 году остро отсутствие продовольственной безопасности ощущали лишь 0,3% населения России, а умеренно или остро - 6,2%".

"В то же время сохраняются задачи, решение которых требует активизации совместных усилий государства, бизнеса и общества", - указали авторы исследования, подготовленного Аналитическим центром при правительстве РФ при участии Минэкономразвития, МИД и Росстата.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.

В июне спецпосланник генсека ООН по финансированию повестки 2030 года предупредил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, может помешать странам выполнить Цели устойчивого развития - 2030 в срок.