Депутаты Мурманской облдумы определили кандидата на пост детского омбудсмена региона

МУРМАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Депутаты Мурманской областной думы тайным голосованием определили кандидата на должность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области из трех предложенных кандидатур. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Большинством голосов депутаты определили, что на должность Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области может быть назначена Андреева Алевтина Васильевна - директор социального приюта для детей и подростков "Берегиня" Кольского района", - сообщили в думе.

По информации пресс-службы думы, кроме Андреевой, рассматривались еще две кандидатуры: Нина Лиукконен - помощник депутата Мурманской областной думы и Юлия Трифонова - председатель Мурманской региональной общественной организации "В защиту жизни". Отбор кандидата проходил в форме тайного голосования, большинство парламентариев отдали голоса за директора "Берегини".

Алевтина Андреева в 2005 году окончила Мурманский государственный педагогический университет по специальности "История с дополнительной специальностью социология", начинала свою трудовую деятельность в должности воспитателя. Работала специалистом по социальной работе в Оленегорском центре социальной помощи семье и детям, затем заместителем директора по воспитательно-реабилитационной работе. С 2010 года руководит социальным приютом для детей и подростков "Берегиня" Кольского района. Ее кандидатуру на пост омбудсмена предложил губернатор Андрей Чибис.

Постановление регионального парламента будет направлено для согласования Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка. Прежний детский омбудсмен в Мурманской области Борис Коган оставил свой пост в апреле по собственному желанию, он занимал эту должность с 2011 года.