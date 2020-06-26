Ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 73 года

ООН, 26 июня. /ТАСС/. Смертность населения в РФ в прошлом году снизилась, ожидаемая продолжительность жизни имеет устойчивую тенденцию к росту. Об этом говорится в представленном в пятницу в ООН первом добровольном национальном обзоре России по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР), подготовленном Аналитическим центром при правительстве РФ при участии Минэкономразвития, МИД и Росстата.

"Смертность населения в 2019 году снизилась до 12,3 человека на 1 000 человек населения по сравнению с 2015 годом (13,0) и 2010 годом (14,2), - говорится в исследовании. - Продолжается снижение показателя смертности в трудоспособных возрастах (16-59 лет у мужчин и 16-54 года у женщин)".

При этом в обзоре отмечается, что ожидаемая продолжительность жизни имеет устойчивую тенденцию к росту. В 2018 году она составила 72,91 года по сравнению с 71,39 в 2015 году. По предварительной оценке, за 2019 год ожидаемая продолжительность жизни составила 73,34 года.

"На достижение повышения ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году нацелен национальный проект "Здравоохранение", который сфокусирован в том числе на развитии системы оказания медицинской помощи, снижении смертности от болезней системы кровообращения и новообразований, борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, расширении инфраструктуры и обеспечении системы здравоохранения квалифицированными кадрами", - подчеркивается в документе.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 ЦУР содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.

В июне спецпосланник генерального секретаря ООН по финансированию повестки-2030 предупредил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, может помешать странам выполнить ЦУР в срок.