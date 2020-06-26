Массовое производство мембранного материала для масок от коронавируса запускают в России

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россия приступает к массовому производству разработанного в Саратове материала для респираторных масок, защищающих от коронавируса. В скором времени возможно импортозамещение поставок из Китая. Об этом сообщил ТАСС президент Саратовского государственного университета Леонид Коссович.

"Мы разработали такой фильтрующий материал, который можно использовать для замены китайского мельтблауна (синтетический материал для производства масок). К нам обращаются производители средств защиты, у которых заканчивается мельтблаун, и нас просят наладить им производство этого материала. Сейчас работаем с несколькими производителями и скоро запустим у них производство", - сказал Коссович.

По его словам, российский мембранный материал разработан в Саратовском госуниверситете в лаборатории Фонда перспективных исследований в 2014-2017 годах для использования в том числе в противогазах. Нетканый рулонный материал имеет толщину от 50 нанометров, что в 100 раз тоньше человеческого волоса. Геометрия материала обеспечивает фильтрацию на уровне нанометровых частиц. В настоящее время на опытном предприятии университета успешно налажено производство защитных масок для врачей, которые поставляются в медицинские учреждения Саратовской области.

"Медицинские маски классов FFP2 и FFP3 используются врачами для работы с пациентами, у которых подозревают или выявили коронавирус. Такого класса защита производится из материала мельтблаун, изготавливаемого в основном в Китае. Сейчас очень большой дефицит этого материала, и мы готовы к импортозамещению", - добавил собеседник агентства.