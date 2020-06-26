Ульяновские депутаты попросят правительство РФ увеличить финансирование на медицину

УЛЬЯНОВСК, 26 июня. /ТАСС/. Депутаты Ульяновского законодательного собрания подготовят обращение к правительству РФ с просьбой увеличить финансирование на здравоохранение в 2021-2023 годах, сообщает в пятницу пресс-служба областного парламента.

"Два года назад мы совместно с исполнительной властью решили, что здравоохранение - вопрос номер один по остроте проблем, по количеству обращений жителей. И будем настаивать на том, чтобы в проекте областного бюджета 2021-го и последующих годов гораздо большая сумма закладывалась на погашение кредиторской задолженности медучреждений", - цитирует пресс-служба председателя комитета по соцполитике, госстроительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества областного парламента Сергея Шерстнева.

В настоящее время в регионе сложилась ситуация с кредиторской задолженностью в размере свыше 2 млрд рублей. Кроме того, депутаты отметили, что в Ульяновской области по-прежнему не хватает квалифицированных медицинских кадров, задерживаются выплаты и страховки для медиков, не хватает лекарств.

"В числе приоритетных задач остаются закупка лекарственных препаратов, передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, предназначенных для проведения медосмотров и оказания лечебно-профилактической помощи, развитие службы скорой медицинской помощи, доплаты работникам здравоохранения", - резюмировал председатель областного парламента Валерий Малышев, слова которого приводит пресс-служба.

В 2020 году из областного бюджета на развитие здравоохранения было выделено почти 11,3 млрд рублей, что на 11,4% больше, чем в 2019 году. С начала пандемии на борьбу с коронавирусом местные власти направили почти 1,6 млрд рублей. В основном, это средства из резервного фонда областного правительства.