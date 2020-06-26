Переносные ультразвуковые системы доставили в госпитали для лечения коронавируса в КБР

НАЛЬЧИК, 26 июня. /ТАСС/. Переносные ультразвуковые системы для оказания медицинской помощи заразившимся коронавирусом доставили в госпитали Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в среду журналистам в Минздраве региона.

"В госпитали Минздрава КБР поставлены переносные ультразвуковые системы. Стоимость одного такого комплекса составляет 3,6 млн рублей, закупка произведена за счет средств федерального бюджета. Медтехника установлена в госпиталях ГКБ №1, ГКБ №2, Центр СПИД, ЦРБ городского округа Прохладный. Новое диагностическое оборудование позволит оперативно проводить обследование нетранспортабельным пациентам", - говорится в сообщении.

В Минздраве также отметили, что в настоящее время ведутся работы по оснащению кислородной подводкой коек в резервном госпитале Межрайонной многопрофильной больницы, где в хирургическом корпусе развернуто 160 дополнительных коек. "Всего на сегодняшний день для лечения COVID-19 в семи медицинских учреждениях республики развернуто 1 583 койки, в том числе 715 единиц с кислородной поддержкой, что в два раза больше норматива. Дополнительно закуплены больше ста кислородных увлажнителей, кислородную терапию проводят пациентам с низкой сатурацией, когда уровень кислорода в крови менее 90%", - отметили в ведомстве.

По данным оперштаба в КБР, по состоянию на 26 июня в регионе зарегистрирован 4 791 подтвержденный случай заражения коронавирусом (плюс 65 за сутки), выздоровели 3 037 (плюс 92 за сутки) человек, умерли 50. В госпиталях находятся 1 354 человека, из них в реанимациях - 60 человек, дома под медицинским наблюдением - 1 509 человек, на амбулаторном лечении - 1 572. В регионе проведено 83 499 тестов (плюс 1 253 за сутки).