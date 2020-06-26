В России минимум заражений с конца апреля. Главное о коронавирусе за 26 июня

Россия
- Всего зафиксировано 620 794 случая заражения, из них новых — 6800 (менее 7 тыс. случаев заражения выявлено впервые с 29 апреля). За сутки умерли 176 человек, за весь период — 8781.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тыс. рублей семьям с детьми.
- Детские лагеря отдыха начнут работать в 19 регионах России до 6 июля, всего планируют открыть более 33 тыс. учреждений.
- Парки Петергофа с фонтанами откроются для посетителей 3 июля, на эту дату также назначено открытие парков Царского Села.
- Байконур перевели на комендантский час и самоизоляцию до 5 июля.
Москва
- Всего зафиксировано 218 604 случая заражения, из них новых — 813.
Мир
- Всего зафиксировано более 9,6 млн случаев заражения, умерли более 489 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- По данным источника, Евросоюз не сможет включить Россию в список стран, для которых 1 июля откроются границы сообщества.
- В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе.
- НАТО начала практическую подготовку ко второй волне пандемии.