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Пандемия коронавируса нового типа

В России минимум заражений с конца апреля. Главное о коронавирусе за 26 июня

© Артем Геодакян/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 620 794 случая заражения, из них новых — 6800 (менее 7 тыс. случаев заражения выявлено впервые с 29 апреля). За сутки умерли 176 человек, за весь период — 8781.
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тыс. рублей семьям с детьми.
  • Детские лагеря отдыха начнут работать в 19 регионах России до 6 июля, всего планируют открыть более 33 тыс. учреждений. 
  • Парки Петергофа с фонтанами откроются для посетителей 3 июля, на эту дату также назначено открытие парков Царского Села.
  • Байконур перевели на комендантский час и самоизоляцию до 5 июля.

Москва

  • Всего зафиксировано 218 604 случая заражения, из них новых — 813.

Мир

  • Всего зафиксировано более 9,6 млн случаев заражения, умерли более 489 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).  
  • По данным источника, Евросоюз не сможет включить Россию в список стран, для которых 1 июля откроются границы сообщества. 
  • В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе.
  • НАТО начала практическую подготовку ко второй волне пандемии.
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