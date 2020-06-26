В России минимум заражений с конца апреля. Главное о коронавирусе за 26 июня

Первый в Карачаево-Черкесии мобильный "Кванториум" начнет работу в новом учебном году

Дети смогут заниматься по направлениям: виртуальная и дополненная реальность, информационные технологии, геоинформационные технологии, аэротехнологии, промышленная робототехника и промышленный дизайн

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