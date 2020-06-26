Самарский РКЦ "Прогресс" планирует сокращение почти 400 сотрудников

ТАСС, 26 июня. Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" планирует сократить почти 400 сотрудников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда Самарской области.

"Ситуация с запланированным сокращением работников АО "РКЦ "Прогресс" на постоянном контроле. Планируется (к сокращению) 397 сотрудников", - сообщили в пресс-службе, не уточнив сроки проведения сокращения.

При этом в ведомстве отметили, что работодатель, представляя сведения о предполагаемом высвобождении по причине реорганизации, оптимизации штатной численности, не всегда осуществляет фактическое сокращение работников. "В случае, если сокращение произойдет, с работниками будет вестись адресная работа. <...> Помимо подбора вакансий будут предложены профобучение, открытие собственного дела, участие в общественных работах, а также во временной занятости", - отметили в Минтруда.

В январе гендиректор предприятия Дмитрий Баранов сообщил, что сокращения его сотрудников продолжатся, но будут не такими масштабными, как в 2018 году, когда были уволены около 2 тыс. человек.

Ракетно-космический центр "Прогресс" - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса и автоматических космических аппаратов. На предприятии создаются ракеты-носители "Союз-2", "Союз-СТ", разрабатывается перспективная ракета-носитель среднего класса "Союз-5".