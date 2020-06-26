В Карачаево-Черкесии после коронавируса выздоровела 100-летняя жительница

ЧЕРКЕССК, 26 июня. /ТАСС/. Выписка 100-летней жительницы Карачаево-Черкесии из госпиталя для заразившихся коронавирусом состоялась в пятницу. Состояние Муслимат Аджиевой оценивалось как среднетяжелое, но за короткий срок медикам удалось добиться положительной динамики, сообщили в оперативном штабе по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории республики.

"В Карачаево-Черкесии от коронавируса вылечилась 100-летняя пациентка. Жительница Адыге-Хабльского района Муслимат Аджиева поступила в ковид-госпиталь на базе противотуберкулезного диспансера с подтвержденной коронавирусной инфекцией и соответствующей симптоматикой. У женщины была диагностирована двухсторонняя полиорганная пневмония I степени", - рассказали в оперштабе.

Там отметили, что состояние пациентки оценивалось как среднетяжелое, было выявлено наличие хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Медики за короткий срок смогли добиться положительной динамики. А после выписки для скорейшего восстановления легких они подарили долгожительнице кислородный концентратор. "На сегодняшний день Муслимат Аджиева - одна из самых великовозрастных пациентов, излечившихся от коронавируса в стране", - добавили в оперштабе.

С 23 июня Карачаево-Черкесия перешла к первому этапу снятия введенных из-за пандемии ограничений: открылись магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м, салоны красоты, стоматологические клиники, автосервисы, начал работу межмуниципальный транспорт. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. За последние сутки в республике выявили 72 случая заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксирован 3 221 случай инфицирования, 1 001 житель выздоровел, 12 пациентов умерли.