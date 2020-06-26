В Новгородской области появится 10 новых тематических маршрутов для туристов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 июня. /ТАСС/. Десять новых тематических маршрутов в рамках проекта "Большая Валдайская тропа" создали в Новгородской области, сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу.

"Продолжается работа по развитию проекта "Большая Валдайская тропа", созданного национальным парком "Валдайский". В ближайшее время здесь появятся десять тематических маршрутов для туристов. Их запустят после снятия всех ограничений [из-за коронавируса]", - говорится в сообщении.

Среди новых тематических маршрутов "Пленэр на тропе", который может заинтересовать художников и фотографов; "История и легенды Валдая" - маршрут, созданный для туристов, желающих узнать о тайнах валдайских озер и лесов, и другие. "Интерес у туристов к Большой Валдайской тропе как к месту для отдыха растет. Новые маршруты помогут нам объединить в одном месте любителей активного отдыха, спортсменов, художников, ученых и многих других. Уже сейчас Большая Валдайская тропа - это уникальный экомаршрут протяженностью 59 км. Здесь созданы все условия: обустроены базовые лагеря, места для стоянок, мосты через реки и деревянные настилы в труднопроходимых местах", - передает пресс-служба слова директора национального парка "Валдайский" Виктора Соколова.

Национальный парк находится в северной части Валдайской возвышенности и занимает площадь 159,1 тыс. га в пределах трех районов Новгородской области. Он относится к числу наиболее крупных особо охраняемых природных территорий Европейской части России. Территория призвана сохранять озерно-лесные ландшафты, биологическое разнообразие и многочисленные памятники истории и культуры в северной части Валдайской возвышенности.