Раздельный сбор мусора полностью внедрили в 26 городах России

ООН, 26 июня. /ТАСС/. Количество опасных отходов в РФ сокращается, при этом растет доля городов, где внедрен раздельный сбор мусора. Об этом говорится в представленном в пятницу в ООН первом добровольном национальном обзоре России по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР), подготовленном Аналитическим центром при правительстве РФ при участии Минэкономразвития, МИД и Росстата.

"Количество образуемых в России отходов I класса опасности (чрезвычайно опасные) сократилось за 2015-2018 годы в четыре раза - с 80 до 20 тыс. тонн, - говорится в документе. - При общем росте отходов производства и потребления большую их часть (98,2% в 2018 году) составляют отходы V класса опасности (самая низкая степень воздействия на окружающую среду)".

Там отмечается, что в "82% российских городов с населением более 100 тыс. чел. создана инфраструктура для раздельного сбора мусора". "Полностью раздельный сбор мусора внедрен в 26 российских городах (а в 45 городах используется "двухконтейнерная система" для раздельного сбора мусора: контейнер для смешанных отходов и контейнер для пластика, бумаги, стекла и пр.)", - поясняют авторы обзора.

Они также указали, что Россия является одним из лидеров международного климатического процесса. 21 сентября 2019 года правительство РФ утвердило постановление о принятии Парижского соглашения. "Российская Федерация принимает меры по сокращению к 2020 году объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75% от значений 1990 года, - подчеркивается в докладе. - Данный целевой показатель был установлен на национальном уровне в инициативном порядке в 2013 году".

Водные и наземные ресурсы

В обзоре отмечается, что водные и наземные биологические ресурсы России "вносят значительный вклад в поддержание устойчивости биосферы Земли". "В период с 2015 по 2018 год в России на 73% увеличилась площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения, приходящихся на морскую акваторию (с 10,9 млн га на начало 2016 года до 18,9 млн га в 2018 году)", - говорится в документе.

Также увеличилась площадь охраняемых наземных ресурсов. "В 2015-2018 годах площадь ООПТ федерального, регионального и местного значения (без учета морских акваторий) выросла на 11% до 218,2 млн га", - информировали авторы доклада.