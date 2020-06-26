Историк из НАО написала книгу об участии округа в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Книгу, посвященную истории участия Ненецкого автономного округа (НАО) в Великой Отечественной войне, выпустили в Югре. Исторический труд подготовлен к 75-летию Победы, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"В Год памяти и славы главный научный сотрудник отдела истории Ненецкого краеведческого музея и автор более 70 научных публикаций по истории НАО в ХХ веке Марина Коловангина выпустила книгу "Ненецкий округ в 1941-1945 годах. Даты и события", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, книге предшествовала масштабная выставка, которая открылась два года назад. При разработке ее концепции, возникла идея - использовать не только тематический принцип изложения фактов истории, но и принцип хронологии. На основе конкретных фактов, подтвержденных архивными документами, выстроилась последовательность событий в 1 418 дней Великой Отечественной.

"Выявленных и систематизированных событий оказалось так много, что они вышли за рамки объема выставки. Тогда и возникла мысль собрать всю информацию воедино и издать книгу. В юбилейный год это особенно актуально. Можно смело утверждать, что представленный печатный материал - это дань уважения к трудовому подвигу наших земляков. Знакомясь с книгой, читатель не только узнает о многих событиях, происходивших на территории Ненецкого округа, но и сможет сопоставить отдельные факты с историей своей семьи в суровое военное время", - процитировали в пресс-службе автора книги.

Тираж издания составил 350 экземпляров.