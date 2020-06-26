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В Туле к 2023 году построят госпиталь Минобороны РФ

Общая площадь комплекса, состоящего из семи корпусов, составит свыше 30 тыс. кв. метров

ТАСС, 26 июня. Новый госпиталь Минобороны России на 150 коек планируют построить в Туле к 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Строительство военно-клинического госпиталя Минобороны России на 150 коек планируется в Туле в районе Восточного обхода. Госпиталь будет предназначен для оказания стационарной и амбулаторной медицинской помощи военнослужащим и членам их семей", - говорится в сообщении.

Общая площадь комплекса, состоящего из семи корпусов, составит свыше 30 тыс. кв. метров. Ожидается, что стройка продлится до конца 2022 года. Здание возведут рядом с военно-патриотическим парком "Патриот", который был открыт в Туле в мае прошлого года.

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