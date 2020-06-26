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Голосование по поправкам в конституцию

Лига безопасного интернета выявила 4 тыс. фейков о голосовании по поправкам к конституции

Сообщается, что волонтеры Лиги сейчас работают почти в круглосуточном режиме

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Лига безопасного интернета зафиксировала резкий рост количества фейков о голосовании по поправкам к Конституции РФ, их число превысило 4,1 тыс. Об этом корр. ТАСС в пятницу сообщила директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"По данным мониторинга Лиги на 17:00 26 июля, зафиксировано 4 тыс. 132 фейка о предстоящем общероссийском голосовании о поправках в Конституцию России, - сказала собеседница ТАСС. - Волонтеры отмечают беспрецедентный всплеск числа фейков в связи со стартом общероссийского голосования 25 июня".

По ее словам, волонтеры Лиги сейчас работают почти в круглосуточном режиме. "За последние сутки зафиксировано беспрецедентное количество новых вбросов. Мы ведем мониторинг с 5 июня. Сегодня их общее число выросло в 1,7 раза, то есть за сутки было обнаружено почти полторы тысячи подобных сообщений. С таким числом фейков, распространенных одномоментно, мы не сталкивались, даже работая по мониторингу фейков о коронавирусе", - рассказала Мизулина.

Как пояснила Мизулина, рост связан со стартом общероссийского голосования.

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РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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