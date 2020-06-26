Полиция в аэропорту Платов сняла с рейса пассажира, отказавшегося надеть защитную маску

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудники линейного отдела полиции в ростовском аэропорту Платов сняли с рейса Ростов-на-Дону - Москва 46-летнего мужчину, который отказался надеть защитную маску. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров, несмотря на требование командира самолета, отказался надевать маску индивидуальной защиты. Полицейские доставили 46-летнего жителя Ростова-на-Дону в дежурную часть линейного отдела в аэропорту Платов", - отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 11.17 КоАП РФ ("Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна"), ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения").