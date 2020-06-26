Добровинский опроверг сведения, что семья погибшего в ДТП с Ефремовым требует 100 млн руб.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не требовала от артиста никаких компенсаций. Об этом сообщил в пятницу ТАСС адвокат семьи Александр Добровинский.

Ранее защитник Ефремова Эльман Пашаев заявил, что родственники погибшего потребовали от актера 100-150 млн рублей в качестве компенсации. "Семья полностью опровергает заявления представителя Ефремова о сумме компенсации, называя его слова ложью и очередным оскорблением в их адрес", - сказал Добровинский. Он сообщил, что не было ни одной встречи с представителями актера, ни тем более требований. "При этом я соглашался встретиться с адвокатом господина Ефремова в ответ на его предложение. Но я сразу четко высказал позицию моих доверителей о том, что им не нужна компенсация, после чего он от встречи отказался", - пояснил Добровинский.

Он напомнил, что с самого начала семья отвергала любую внесудебную компенсацию. "Их позиция неизменна. Мы ждем только суда", - добавил адвокат.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. При этом родные погибшего заявляли об отказе от помощи артиста.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.