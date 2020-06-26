СКФУ введет новые направления подготовки и образовательные программы в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) введет два новых направления подготовки и 15 новых программ бакалавриата и магистратуры в 2020 году. Набор на эти направления уже открыт, сообщили ТАСС в пресс-центре вуза в пятницу.

"В новом учебном году в Северо-Кавказском федеральном университете осуществляется набор на два новых направления подготовки: программная инженерия и педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Кроме того, в университете объявлен набор на 15 новых образовательных программ", - сказали в пресс-центре.

Там уточнили, что новые образовательные программы бакалавриата включают в себя "Медицинскую и фармацевтическую химию", "Бизнес-менеджмент в международной среде", "Графический дизайн" и другие. Новыми в программах магистратуры станут "Физическая культура и спорт", "Управление развитием бизнеса и инновациями", "Стандартизация, метрология и сертификация в пищевой промышленности", "Государственное регулирование экономики", "Финансовая безопасность и контроль".

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса крупнейший вуз Северного Кавказа проводит приемную кампанию полностью в дистанционном формате. Это касается всех абитуриентов, в том числе иностранных. Все сведения и электронные образцы документов абитуриенты вносят через информационную систему СКФУ - образовательный портал "еКампус".

"После подачи документов абитуриент получает доступ к своему личному кабинету на портале, через который будет осуществляться дальнейшее взаимодействие с поступающим: сдача вступительного испытания, подача согласия на зачисление, заключение договора об образовании. Все вступительные испытания будут проходить в СКФУ в дистанционном формате", - отметили в пресс-центре.

В СКФУ реализуется более 150 направлений подготовки высшего образования. На программы бакалавриата и специалитета СКФУ в 2020 году выделено 1 648 бюджетных мест, в магистратуру - 1 177, в аспирантуру и ординатуру - 51 и 15 соответственно.