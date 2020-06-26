Более 70 тыс. средств индивидуальной защиты закупили для участников ЕГЭ в КЧР

ЧЕРКЕССК, 26 июня. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) закупили более 70 тыс. средств индивидуальной защиты для обеспечения безопасности организаторов и 2 тыс. участников единого государственного экзамена. Об этом в пятницу сообщили в республиканском министерстве образования и науки.

"В 2020 году для обеспечения безопасности здоровья участников и организаторов ЕГЭ приобретены необходимые средства защиты: 43 тыс. одноразовых масок, 29 тыс. пар перчаток, 2 500 л дезинфицирующих средств, 1 000 мешков для утилизации отходов, 30 рециркуляторов воздуха", - рассказали в министерстве по итогам совещания по вопросу подготовки к проведению ЕГЭ на территории республики в 2020 году, которое состоялось в пятницу.

Отмечается, сдавать единый госэкзамен в текущем году будут почти 2 тыс. выпускников. Во всех районах и городских округах республики подготовлено 15 пунктов проведения экзаменов, и обеспечению безопасности организаторов и участников уделено особое внимание. Как добавили в министерстве, важно "сделать все необходимое, чтобы все участники единого государственного экзамена имели равные условия для комфортного прохождения экзаменационных испытаний в рамках законодательства РФ".

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что 29 и 30 июня состоятся пробные ЕГЭ. Позднее в Минпросвещения уточнили, что в эти даты пройдет проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Основная волна сдачи начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.