Первый в Карачаево-Черкесии мобильный "Кванториум" начнет работу в новом учебном году

ЧЕРКЕССК, 26 июня. /ТАСС/. Первый в Карачаево-Черкесии (КЧР) детский мобильный технопарк "Кванториум" начнет работу в новом учебном году. С 1 сентября школьники начнут заниматься по дополнительным программам технопарка, сообщили в Министерстве образования и науки КЧР.

"В новом учебном году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" для школьников Карачаево-Черкесии откроется первый в регионе мобильный технопарк "Кванториум". Это передвижная лаборатория, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, для обучения детей по программам инженерной направленности", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что с 1 сентября школьники начнут заниматься по программам мобильного технопарка и принимать участие в организованных на его базе мастер-классах, конкурсах и викторинах. Занятия будут проводиться по направлениям: виртуальная и дополненная реальность, информационные технологии, геоинформационные технологии, аэротехнологии, промышленная робототехника и промышленный дизайн.

Как ранее рассказала ТАСС министр образования и науки КЧР Инна Кравченко в 2021 году в северной части города Черкесска планируется открытие стационарного технопарка "Кванториум", а также планируется открытие еще двух мобильных технопарков. Она обратила внимание, что мобильный технопарк является уникальным комплексом по научно-исследовательскому и инженерно-техническому направлениям, оснащенным высокотехнологичным оборудованием и доступным не только жителям городов, но и учащимся из сельской местности.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будут обеспечены глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.