Кировская область представит на конкурс проекты по благоустройству четырех городов

КИРОВ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области представят на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проекты по благоустройству четырех городов - Нолинска, Яранска, Слободского и Кирово-Чепецка. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики и ЖКХ Кировской области Владимир Климентовский.

"Нами подготовлены четыре проекта, которые мы должны до 1 июля отправить в Минстрой. Это [проекты по благоустройству городов] Нолинск, Яранск, Слободской и Кирово-Чепецк", - сказал Климентовский

По проекту "Ноля Вострокопытая" планируется благоустройство главной площади города Нолинска: площадь разделят на две части - прогулочную и торговую, на первой планируют установить арт-объекты, барельефы, игровые комплексы и скамейки, а вторую часть оборудуют интерактивным информационным экраном, павильонами и камерой хранения. Проект города Яранска "Стрелецкая слобода" предполагает строительство пешеходного моста, пешеходных зон с мини-музеями традиционных ремесел. Также разработчики планируют оборудовать велодорожки, пункты проката, смотровые площадки и торговые павильоны.

В Кирово-Чепецке по проекту "Река времени. Реновация сквера по улице Первомайская" предполагается с помощью светового оборудования создать иллюзию реки, на протяжении которой расположатся арт-объекты с символами города. Световые потоки поделят сквер на два "берега": левый "берег" будет выходить к Вятской набережной, а правый - к зоне отдыха. Город Слободской представит проект "Соборная площадь. Связь времен", который предусматривает создание на площади зоны интеллектуального отдыха, строительство скейт-площадки и детской площадки. В планах восстановить Гостиный двор в историческом стиле, обустроить стену памяти знаменитым слобожанам, провести ремонт фасада Колокольни Спасо-Преображенского Собора и фасада Гостиного двора и колоннад.

В 2019 году победителем конкурса от Кировской области стал город Советск с проектом благоустройства территории исторической Кукарской слободы. В 2020 году одним из победителей был признан город Омутнинск с проектом "Заводной Омутнинск", в ходе которого будет, в том числе благоустроена городская набережная.

О конкурсе

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента России Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году, в дальнейшем было принято решение проводить конкурс ежегодно, уже в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения, за исключением административных центров и городов федерального значения.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.