В Вологодской области создали координационный совет в защиту прав жителей нацпарков

ВОЛОГДА, 26 июня. /ТАСС/. Координационный совет в защиту прав жителей населенных пунктов в границах национального парка "Русский Север" создан в Вологодской области. Это решение поддержали большинство участников круглого стола, прошедшего в городе Кириллове, говорится в сообщении пресс-службы Вологодского заксобрания.

Нацпарк "Русский Север" был создан в 1992 году для сохранения уникальных природно-культурных комплексов Вологодского Поозерья. Были установлены и строгие ограничения для ведения хозяйственной деятельности, местные жители оказались заложниками ситуации: на территории нацпарка 247 населенных пунктов, в которых проживает порядка 13 тыс. человек, они не могут строить дома, воспользоваться материнским капиталом, с большими сложностями реализуется программа по переселению из аварийного жилья, невозможно предоставлять участки многодетным семьям.

"Сегодня мы единогласно подержали изменения в федеральное законодательство о национальных парках для того, чтобы территории могли проводить действия хозяйственного характера. Могли строиться, ремонтироваться, реконструироваться, можно было заниматься газификацией. Завтра будут направлены письма крупнейшим общественным организациям страны, губернаторам 27 российских регионов. Эта проблема волнует 314 тысяч жителей этих регионов страны, люди обязательно должны быть услышаны", - привела пресс-служба слова губернатора области Олега Кувшинникова, который предложил создать координационный совет в ходе совещания.

Как рассказал глава Кирилловского района Сергей Усов, в плане расселения из аварийного жилья находится 62 дома. Возможности переехать в нормальные условия ожидают 500 человек. Кроме того, району требуется новый детский сад, нет возможности принимать участие в федеральных программах по развитию инфраструктуры. Жесткие условия ограничивают развитие целого района области.

По словам участника обсуждения, заместителя председателя Совета Федерации Юрия Воробьева, в прошлом году началась активная работа по совершенствованию законодательства на федеральном уровне. Новый законопроект допускает нахождение населенных пунктов в границах национальных парков. Он предоставляет возможность передавать земельные участки в областную, муниципальную собственность и, в конечном счете, в собственность граждан. Законопроект прошел согласование правительства России и поступил на рассмотрение в Госдуму.

Как сообщил председатель областного парламента Андрей Луценко, к работе над законопроектом подключились депутаты Вологодской области. "Проект федерального закона поступил в законодательное собрание области 22 июня. В настоящее время рассматривается возможность проведения внеочередной сессии заксобрания. Если решение о проведении будет принято - уверен, что депутаты поддержат федеральный законопроект", - сказал Луценко.