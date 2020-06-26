В "Векторе" подсчитали количество доз вакцины для создания иммунитета от коронавируса в РФ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Порядка 70 млн доз вакцины от новой коронавирусной инфекции понадобится, чтобы создать в России коллективный иммунитет. Об этом сообщил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Будет определено количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать то минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 млн доз вакцины", - сказал он в эфире передачи "Вести" на телеканале "Россия-1".

Ранее с подобной оценкой выступал и директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Центр "Вектор", как ранее сообщал Максютов, в июне завершает доклинические испытания вакцины против нового коронавируса и планирует приступить к исследованиям на добровольцах с 15 июля.