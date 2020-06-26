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Пандемия коронавируса нового типа

В "Векторе" подсчитали количество доз вакцины для создания иммунитета от коронавируса в РФ

Глава научного центра Ринат Максютов сообщил, что потребуется около 70 млн доз вакцины

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Порядка 70 млн доз вакцины от новой коронавирусной инфекции понадобится, чтобы создать в России коллективный иммунитет. Об этом сообщил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

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"Будет определено количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать то минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 млн доз вакцины", - сказал он в эфире передачи "Вести" на телеканале "Россия-1".

Ранее с подобной оценкой выступал и директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Центр "Вектор", как ранее сообщал Максютов, в июне завершает доклинические испытания вакцины против нового коронавируса и планирует приступить к исследованиям на добровольцах с 15 июля.

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