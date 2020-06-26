Новую школу построят в одном из аулов КЧР взамен почти столетнего здания

ЧЕРКЕССК, 26 июня. /ТАСС/. Строительство новой школы на 165 мест началось в ауле Гюрюльдеук Карачаево-Черкесии. Ранее дети аула учились в здании, построенном в 1925 году, сообщил в пятницу глава республики Рашид Темрезов.

"В конце следующего года будет завершено строительство новой современной школы на 165 ученических мест в ауле Гюрюльдеук Усть-Джегутинского района. Строительство новой школы уже началось - производится выравнивание грунта и укладка фундамента. Это долгожданное событие для всех жителей аула - ведь до этого целые поколения аульчан учились в стареньком здании школы, построенном почти век назад - в 1925 году. Решение о строительстве школы мы принимали совместно с жителями аула, которые и обратились с этой просьбой", - написал Темрезов на своей странице в Instagram.

Он добавил, что проект здания предполагает обустройство учебных классов, актового зала, спортивного зала, библиотеки и столовой. На школьном дворе нового здания предусмотрены игровая и спортивная площадки. "Словом, сельская школа ничем не будет отличаться от городской, и дети, и педагоги смогут организовать учебный процесс с максимальным комфортом", - отметил глава КЧР.

Как ранее сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, с 2020-го по 2022 год на территории Карачаево-Черкесии будут построены три новые школы, рассчитанные на 1 525 мест. В этом году завершатся строительные работы по возведению пристройки на 400 учащихся к действующей средней школе № 1 города Усть-Джегуты. Новое школьное здание, рассчитанное на 960 ученических мест, будет построено в селе Учкекен. Строительство образовательных учреждений запланировано в рамках нацпроекта "Образование".

Нацпроект "Образование" охватит период 2019-2024 гг. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.