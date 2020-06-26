Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года. Соответствующий документ опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается проведение с 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 2022 г. эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых", - говорится в пояснительной записке к документу.

Поясняется, что в соответствии с законом об образовании разработка, апробация и внедрение новых образовательных технологий осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются правительством РФ. Сам же эксперимент направлен на создание условий для использования ЦОС на всей территории России.

Внедрение начнется в 14 субъектах РФ, которые определены в качестве пилотных. Это Алтайский край, Астраханская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Пермский край, Сахалинская область, Тюменская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионы также получат средства из федерального бюджета на реализацию эксперимента в рамках госпрограммы "Развитие образования".

Как сообщается в проекте, в процессе внедрения планируется создать платформу ЦОС, оснастить образовательные организации необходимой инфраструктурой и разработать контент. Внедрением целевой модели будут заниматься Минпросвещения, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов. Планируется, что ЦОС будет интегрирована с порталом госуслуг.

Согласно проекту, основными принципами создания ЦОС, в частности, являются безопасность, приоритет отечественным технологиям, многофункциональность использования.

О платформе

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что ведомство совместно с Минкомсвязью к началу нового учебного года разработает платформу "Цифровая образовательная среда", которая будет использовать только российское программное обеспечение, в том числе программу видеосвязи, аналогичную Skype и Zoom. В частности, по его словам, такая платформа нужна для того, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем.