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Пандемия коронавируса нового типа
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С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов России

Ростуризм рассчитывает на отмену обязательной справки об отсутствии коронавируса в санаториях с 1 июля, заявила глава агентства Зарина Догузова

КАЛИНИНГРАД, 26 июня. /ТАСС/. С 1 июля 67 регионов России будут готовы принимать туристов, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

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"Со следующей недели, с 1 июля, у нас туризм запускается в 67 субъектах Российской Федерации", - сказала она. Догузова отметила, что на протяжении первой недели июля ограничительные меры, препятствующие отдыху россиян, продолжат сниматься. "Мы исходим из того, что в первую неделю июля курортный сезон стартует в подавляющем большинстве регионов нашей страны", - добавила она.

Ранее Догузова сообщила, что полноценный запуск летнего туристического сезона в большинстве регионов РФ начнется с 1 июля, а уже на этой неделе в 40 субъектах РФ заработают гостиницы, санатории, другие объекты размещения. Летняя круизная навигация начнется в России 28 июня.

Необходимость справок

Догузова рассчитывает, что обязательное наличие справки об отсутствии новой коронавирусной инфекции будут отменено в санаториях РФ с 1 июля.

"К сожалению, справка пока еще нужна для санаторно-курортных учреждений, но мы понимаем всю избыточность этой нормы. Мы работаем над тем, чтобы это требование ушло из правил. Уверена, что это получится. Я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы с 1 июля или в самое ближайшее время обязательная справка на COVID для того, чтобы заселяться в санаторно-курортные учреждения, которая мешает работать комплексу и комфортно планировать путешествия нашим туристам, чтобы это требование в самое ближайшее время ушло", - сказала она журналистам.

О необходимости справок об отсутствии коронавируса и о санэпидокружении для заезда в санаторий ранее говорилось в рекомендациях Роспотребнадзора. Это требование, как заявляла ТАСС председатель правления Ассоциация отельеров АМОС (объединяет отельеров Сочи и Краснодарского края) Валентина Богданова, в некоторых случаев приводит к отменам забронированных поездок.

Туры на Дальний Восток

Ростуризм работает над запуском доступных туров из центральных регионов России на Дальний Восток.

Теги
РоссияДогузова, Зарина ВалерьевнаПандемия коронавируса нового типа
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