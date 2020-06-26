С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов России

"Со следующей недели, с 1 июля, у нас туризм запускается в 67 субъектах Российской Федерации", - сказала она. Догузова отметила, что на протяжении первой недели июля ограничительные меры, препятствующие отдыху россиян, продолжат сниматься. "Мы исходим из того, что в первую неделю июля курортный сезон стартует в подавляющем большинстве регионов нашей страны", - добавила она.

Ранее Догузова сообщила, что полноценный запуск летнего туристического сезона в большинстве регионов РФ начнется с 1 июля, а уже на этой неделе в 40 субъектах РФ заработают гостиницы, санатории, другие объекты размещения. Летняя круизная навигация начнется в России 28 июня.

Необходимость справок

Догузова рассчитывает, что обязательное наличие справки об отсутствии новой коронавирусной инфекции будут отменено в санаториях РФ с 1 июля.

"К сожалению, справка пока еще нужна для санаторно-курортных учреждений, но мы понимаем всю избыточность этой нормы. Мы работаем над тем, чтобы это требование ушло из правил. Уверена, что это получится. Я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы с 1 июля или в самое ближайшее время обязательная справка на COVID для того, чтобы заселяться в санаторно-курортные учреждения, которая мешает работать комплексу и комфортно планировать путешествия нашим туристам, чтобы это требование в самое ближайшее время ушло", - сказала она журналистам.

О необходимости справок об отсутствии коронавируса и о санэпидокружении для заезда в санаторий ранее говорилось в рекомендациях Роспотребнадзора. Это требование, как заявляла ТАСС председатель правления Ассоциация отельеров АМОС (объединяет отельеров Сочи и Краснодарского края) Валентина Богданова, в некоторых случаев приводит к отменам забронированных поездок.

Туры на Дальний Восток

Ростуризм работает над запуском доступных туров из центральных регионов России на Дальний Восток.