Радиационная обстановка на Ленинградской и Кольской АЭС в норме

ТАСС, 26 июня. Атомные электростанции (АЭС) России на северо-западе страны - Ленинградская и Кольская АЭС - работают в штатном режиме, радиационная обстановка на их промплощадках в норме. Об этом сообщили ТАСС в концерне "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома).

"Обе станции работают в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет. Суммарные выбросы ЛАЭС и КолАЭС по всем нормируемым изотопам за указанный период не превысили контрольных значений. Инциденты, связанные с выходом радионуклидов за установленные барьеры, отсутствуют", - сказали в концерне.

Ранее в пятницу в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение.

"Радиационная обстановка на промплощадках обеих АЭС, а также в районах их расположения - как в июне, так и в настоящее время - без изменений, на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышающем естественных фоновых значений", - добавили в "Росэнергоатоме", отметив, что никаких происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС не зафиксировано.

С начала июня Ленинградская АЭС выработала 1 876,09 млн кВт.ч электроэнергии, Кольская АЭС 359,28 млн кВт.ч. На Ленинградской АЭС в работе находятся 2-й, 4-й и 5 энергоблоки, которые несут суммарную нагрузку 3,2 тыс. МВт. Энергоблок №1 остановлен в 2019 году для вывода из эксплуатации, энергоблок №3 с 15 мая 2020 года находится в планово-предупредительном ремонте. На Кольской АЭС в работе энергоблоки 1 и 2, суммарная нагрузка - 622 МВт. Энергоблоки 3 и 4 находятся в плановом среднем ремонте - с 16 мая и 11 июня соответственно.