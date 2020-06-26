В Мурманской области вводится ряд ограничений на продажу алкоголя в розницу

МУРМАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Мурманская областная дума приняла закон, который устанавливает дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

"Сегодня Мурманская областная дума в первом и окончательном чтении приняла закон, который устанавливает дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции на территории региона. Документ запрещает продажу алкоголя в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах и общежитиях, а также пристроенных к ним помещениях, если вход для покупателей расположен со стороны подъездов, детских или спортивных площадок на расстоянии менее 50 м", - сказано в сообщении.

Кроме того, сообщает пресс-служба, объекты общественного питания, которые продают алкоголь, дифференцированы по площади торговых залов. Для населенных пунктов с численностью менее десяти тысяч человек обязательная площадь для обслуживания посетителей составляет не менее 30 кв.м, если жителей от 10 до 20 тыс. человек, полагается не менее 40 квадратных метров. Не менее 50 кв. м полагается для обслуживания посетителей в населенных пунктах, где проживает более 20 тыс. человек.

Закон также запрещает продажу пива и пивных напитков на розлив в тару в торговых объектах площадью менее 65 кв. м. Утвержденный региональным парламентом документ направлен губернатору Андрею Чибису для подписания и обнародования.