Власти Аргентины продлили карантин в столице до 17 июля

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июня. /ТАСС/. Аргентинские власти приняли решение продлить действие карантина, введенного 20 марта из-за распространения коронавируса, в столице и ее пригородах до 17 июля и значительно ужесточить ограничения, которые были ослаблены в последние недели. Об этом сообщил в пятницу президент страны Альберто Фернандес.

"С 1 июля мы пойдем на более жесткие шаги - мы снова просим всех оставаться дома и выходить на улицу только за продуктами. Это правило будет действовать на территории всего Буэнос-Айреса и его пригородов до 17 июля", - сказал он в видеообращении.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. К настоящему моменту число заразившихся превысило 50 тыс., умерли свыше 1 100 человек. 4 июня Фернандес сообщил об отмене режима обязательной социальной изоляции в большинстве регионов. В Буэнос-Айресе сохранялись строгие ограничения, но была разрешена работа небольших магазинов и предприятий, а также прогулки в вечерние часы и по выходным.