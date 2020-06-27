Выпускные вечера для российских школьников и студентов впервые пройдут в онлайн-формате

Праздник, который состоится в субботу, объединит около 700 тыс. выпускников школ и свыше 700 тыс. выпускников колледжей. "27 июня для всех школьников страны пройдет общефедеральный "Выпускной-2020". Праздничное мероприятие состоится в онлайн-формате и объединит выпускников российских школ на площадке официального сообщества Минпросвещения России в соцсети "ВКонтакте", - сообщили в пресс-службе министерства просвещения. С 12:00 мск ребят начнут поздравлять педагоги, директора школ, ректоры вузов и родители из разных регионов России.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Общероссийские выпускные вечера для российских школьников и студентов из-за непростой эпидемической ситуации в стране пройдут 27 июня в онлайн-формате. Выпускников 2020 года поздравит президент Владимир Путин, министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщили в пресс-службах министерств.

"Выпускников поздравит президент России Владимир Путин", - сообщили в пресс-службе министерства. Глава государства традиционно обращается к выпускникам. Например, в прошлом году Путин советовал школьникам постараться сделать правильный выбор профессии, чтобы дело было настоящим призванием.

С напутствиями выступят глава Минпросвещения Сергей Кравцов и глава Минобрнауки Валерий Фальков, а также региональные министры. В этом году впервые состоится самый массовый групповой видеозвонок с педагогами в соцсети "Одноклассники". В нем одновременно примут участие 100 учителей, которые поздравят ребят и их родителей.

В 18:00 начнется концерт "Основной выпускной", организованный соцсетью "ВКонтакте". Так, ребят ждут выступления любимых артистов, некоторые смогут пообщаться со своими кумирами.

Регионы РФ смогут провести и свои выпускные вечера. Как сообщал 17 июня первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко, очные выпускные пойдут или уже прошли в 12 регионах России, 57 субъектов организуют праздники онлайн, остальные выбрали очно-заочный формат. Проведение очных праздников будет возможно и по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ.

Звезды для студентов

По данным Минобрнауки, в 2020 году из вузов страны выпускаются 554 тыс. студентов очной формы обучения. Для них в 14:00 на странице платформы "Россия - страна возможностей" во "ВКонтакте" начнется онлайн-концерт. Также будет организован телемост с университетами, творческие выступления самих выпускников, розыгрыши призов.

"Главная идея - объединить всех выпускников и дать почувствовать себя единым сообществом. Это также возможность сказать спасибо огромному количеству преподавателей университетов, родителям", - привели в пресс-службе Минобрнауки слова главы министерства Валерия Фалькова.

Онлайн-часть выпускного организована Минобрнауки совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей" и Российским союзом ректоров.

Кульминацией дня станет концерт в 23:00 на Первом канале. Как уточнили в пресс-службе телеканала, со своими песнями выступят Клава Кока, Баста, Полина Гагарина, Диана Гурцкая, Дима Билан, Артик&Асти и другие. В эфире пройдет награждение лучших выпускников 2020 года, участниками которого станут государственные и общественные деятели, ученые, врачи, деятели культуры и спорта.

Кроме того, 27 июня заработает портал дайджест.времякарьеры.рф, где будет размещена подборка стажировок и вакансий, которые рассчитаны на тех, у кого еще мало или совсем нет опыта работы, сообщили в пресс-службе платформы "Россия - страна возможностей".

"Алые паруса"

Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в 2020 году пройдет в режиме телевизионной трансляции без присутствия молодежи на набережных Невы. Это нужно для обеспечения эпидемиологической безопасности жителей города. Показывать полную версию праздника будет Пятый канал, начало трансляции в 22:30 мск.

"Алые паруса" ежегодно посещают более 1 млн человек. Впервые праздник был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии традиция была прервана, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга.

В этот раз, учитывая нетрадиционный формат праздника, изменится и маршрут прохождения брига "Россия" с алыми парусами. В 2020 году кульминация праздника - его водно-пиротехническая часть - пройдет не в акватории Невы, а в Финском заливе. Водное шоу и проход брига "Россия" по акватории Финского залива будут транслировать все центральные телеканалы.

День молодежи

Общероссийские выпускные пройдут в День молодежи, который отмечается 27 июня. Так, Росмолодежь запустила в соцсетях акцию под хештегами #ДеньМолодежи2020 и #YouthDay2020. В рамках мероприятия участники могут разместить фотографии и видео со своего выпускного, отметив друзей и передав им эстафету.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, ожидается, что к акции присоединятся руководители органов исполнительной власти, отвечающие за молодежную политику в субъектах РФ. Стать участниками предложено и министрам по молодежной политике разных стран.

По данным Росмолодежи, информация о проведении акции направлена во все субъекты, вузы и крупные молодежные организации страны.

День молодежи России отмечается ежегодно 27 июня в соответствии с распоряжением первого президента РФ Бориса Ельцина от 24 июня 1993 года "О праздновании Дня молодежи". Свою историю праздник ведет со времен СССР, до 1993 года он назывался Днем советской молодежи.