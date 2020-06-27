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Выпускные вечера для российских школьников и студентов впервые пройдут в онлайн-формате

Выпускников поздравит президент Владимир Путин

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Общероссийские выпускные вечера для российских школьников и студентов из-за непростой эпидемической ситуации в стране пройдут 27 июня в онлайн-формате. Выпускников 2020 года поздравит президент Владимир Путин, министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщили в пресс-службах министерств.

Поздравления от президента

Праздник, который состоится в субботу, объединит около 700 тыс. выпускников школ и свыше 700 тыс. выпускников колледжей. "27 июня для всех школьников страны пройдет общефедеральный "Выпускной-2020". Праздничное мероприятие состоится в онлайн-формате и объединит выпускников российских школ на площадке официального сообщества Минпросвещения России в соцсети "ВКонтакте", - сообщили в пресс-службе министерства просвещения. С 12:00 мск ребят начнут поздравлять педагоги, директора школ, ректоры вузов и родители из разных регионов России.

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"Выпускников поздравит президент России Владимир Путин", - сообщили в пресс-службе министерства. Глава государства традиционно обращается к выпускникам. Например, в прошлом году Путин советовал школьникам постараться сделать правильный выбор профессии, чтобы дело было настоящим призванием.

С напутствиями выступят глава Минпросвещения Сергей Кравцов и глава Минобрнауки Валерий Фальков, а также региональные министры. В этом году впервые состоится самый массовый групповой видеозвонок с педагогами в соцсети "Одноклассники". В нем одновременно примут участие 100 учителей, которые поздравят ребят и их родителей.

В 18:00 начнется концерт "Основной выпускной", организованный соцсетью "ВКонтакте". Так, ребят ждут выступления любимых артистов, некоторые смогут пообщаться со своими кумирами.

Регионы РФ смогут провести и свои выпускные вечера. Как сообщал 17 июня первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко, очные выпускные пойдут или уже прошли в 12 регионах России, 57 субъектов организуют праздники онлайн, остальные выбрали очно-заочный формат. Проведение очных праздников будет возможно и по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ.

Звезды для студентов

По данным Минобрнауки, в 2020 году из вузов страны выпускаются 554 тыс. студентов очной формы обучения. Для них в 14:00 на странице платформы "Россия - страна возможностей" во "ВКонтакте" начнется онлайн-концерт. Также будет организован телемост с университетами, творческие выступления самих выпускников, розыгрыши призов.

"Главная идея - объединить всех выпускников и дать почувствовать себя единым сообществом. Это также возможность сказать спасибо огромному количеству преподавателей университетов, родителям", - привели в пресс-службе Минобрнауки слова главы министерства Валерия Фалькова.

Онлайн-часть выпускного организована Минобрнауки совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей" и Российским союзом ректоров.

Кульминацией дня станет концерт в 23:00 на Первом канале. Как уточнили в пресс-службе телеканала, со своими песнями выступят Клава Кока, Баста, Полина Гагарина, Диана Гурцкая, Дима Билан, Артик&Асти и другие. В эфире пройдет награждение лучших выпускников 2020 года, участниками которого станут государственные и общественные деятели, ученые, врачи, деятели культуры и спорта.

Кроме того, 27 июня заработает портал дайджест.времякарьеры.рф, где будет размещена подборка стажировок и вакансий, которые рассчитаны на тех, у кого еще мало или совсем нет опыта работы, сообщили в пресс-службе платформы "Россия - страна возможностей".

"Алые паруса"

Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в 2020 году пройдет в режиме телевизионной трансляции без присутствия молодежи на набережных Невы. Это нужно для обеспечения эпидемиологической безопасности жителей города. Показывать полную версию праздника будет Пятый канал, начало трансляции в 22:30 мск.

"Алые паруса" ежегодно посещают более 1 млн человек. Впервые праздник был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии традиция была прервана, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга.

В этот раз, учитывая нетрадиционный формат праздника, изменится и маршрут прохождения брига "Россия" с алыми парусами. В 2020 году кульминация праздника - его водно-пиротехническая часть - пройдет не в акватории Невы, а в Финском заливе. Водное шоу и проход брига "Россия" по акватории Финского залива будут транслировать все центральные телеканалы.

День молодежи

Общероссийские выпускные пройдут в День молодежи, который отмечается 27 июня. Так, Росмолодежь запустила в соцсетях акцию под хештегами #ДеньМолодежи2020 и #YouthDay2020. В рамках мероприятия участники могут разместить фотографии и видео со своего выпускного, отметив друзей и передав им эстафету.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, ожидается, что к акции присоединятся руководители органов исполнительной власти, отвечающие за молодежную политику в субъектах РФ. Стать участниками предложено и министрам по молодежной политике разных стран.

По данным Росмолодежи, информация о проведении акции направлена во все субъекты, вузы и крупные молодежные организации страны.

День молодежи России отмечается ежегодно 27 июня в соответствии с распоряжением первого президента РФ Бориса Ельцина от 24 июня 1993 года "О праздновании Дня молодежи". Свою историю праздник ведет со времен СССР, до 1993 года он назывался Днем советской молодежи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКравцов, Сергей СергеевичРоссияФальков, Валерий Николаевич
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