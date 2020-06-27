Путин: педагоги и выпускники сделали все, чтобы в период пандемии учеба не прерывалась

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Педагоги и выпускники школ и вузов сделали все возможное для того, чтобы в закончившемся учебном году работа учреждений образования продолжалась несмотря на пандемию. Об этом президент Владимир Путин заявил в обращении к выпускникам, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

"Конец учебного года выдался для вас сложным, - отметил он. - Но в итоге, и это главное, вы, ваши преподаватели, ваши близкие сработали как единая команда, вместе сделали все для того, чтобы учеба, подготовка к экзаменам, к защите диплома, несмотря ни на что, не прерывались".

Глава государства подчеркнул, что в этом году выпускные вечера проходят одновременно и у школьников, и у студентов, что делает этот праздник еще более ярким, торжественным, объединяющим. Поздравляя молодежь с этим днем, Путин отметил, что выпускной - это особенный, неповторимый день. "Вы пересекаете рубеж, за которым открывается совершенно новый этап жизни, где все будет зависеть от ваших собственных решений, от того, как проявятся, раскроются ваши знания, способности, лучшие личные черты и в предстоящей работе, и в дальнейшей учебе, - заявил он. - Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди. Замечательное поколение. Будущее - в ваших руках".

Президент выразил уверенность, что выпускники смогут очень многого добиться. "Найдете не просто специальность, профессию, а настоящее призвание, свой, особенный, ни на кого не похожий путь, - пояснил он. - И главное, чтобы каждый из вас мог гордиться тем, что он делает, тем, что его труд нужен, полезен другим людям, нашей родной и любимой стране".

Путин заметил, что в успехах и достижениях молодых людей всегда будет и частичка душевной заботы их наставников, педагогов, родителей, дедушек и бабушек. "Они достойны самых теплых слов, самой искренней благодарности, - уверен президент. - Как много зависит от надежности людей, которые окружают нас, вы, уверен, хорошо понимаете и вновь, по особому прочувствовали это в столь непростые недели и месяцы, через которые прошла вся наша страна".

Глава государства добавил, что многие из выпускников в эти месяцы по зову сердца включились в волонтерские проекты, пришли на помощь тем, кто нуждается в помощи. "И этот опыт - опыт сопереживания, взаимной поддержки, преодоления испытаний - теперь будет помогать вам, служить верным ориентиром", - уверен глава государства.