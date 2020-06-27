Путин пожелал выпускникам смело идти к цели, даже если она фантастическая

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин пожелал юным россиянам никогда не переставать мечтать и смело идти к своей цели. Об этом глава государства заявил в обращении к выпускникам школ и вузов, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

"Хочу пожелать вам: никогда не переставайте мечтать, строить самые дерзновенные планы. Если уверены в своей цели - смело идите к ней, какой бы фантастической поначалу она ни казалась", - сказал Путин. По его мнению, "только так можно достичь настоящих высот, новых вдохновляющих вершин в науке, искусстве, спорте, в технологиях, в каждой профессии, в каждом любимом деле, а значит, и в жизни".

Президент признался, что еще со студенческих времен хорошо помнит один из первых праздников для выпускников школ - "Алые паруса". "Он в Ленинграде тогда только появлялся и сразу же нашел громадный отклик по всей стране, потому что окрылял неповторимой атмосферой романтики, молодости и мечты, веры и надежды на новые победы", - отметил президент.

"Мы в вас верим и знаем, что у вас все получится. В добрый час!" - обратился глава государства к выпускникам.