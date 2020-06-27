В Facebook не будут делать исключений из правил для сообщений политиков

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Администрация Facebook не намерена делать каких-либо исключений из правил соцсети для сообщений, которые публикуют в ней политические деятели. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу главой корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, Марком Цукербергом.

Некоторые сотрудники компании ранее выражали несогласие с тем, что в Facebook не принимают мер в случаях, когда президент США Дональд Трамп публикует в соцсети сообщения, являющиеся, по их мнению, оскорбительными или содержащими заведомо ложную информацию. Особое недовольство вызвала запись американского лидера о протестах и беспорядках в Миннеаполисе (штат Миннесота) после смерти афроамериканца при задержании. Трамп тогда подчеркнул, что федеральные власти готовы взять ситуацию под свой контроль. Как он отметил, "когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".

Цукерберг сообщил, что в течение последних недель некоторые правила соцсети были пересмотрены. Он признал, что ранее имели место случаи, когда сотрудники Facebook не принимали никаких мер в случаях публикации нарушающих правила сообщений, поскольку считали, что они "представляют интерес" для общественности. По словам Цукерберга, от этой практики частично откажутся. Некоторые из указанных сообщений, в частности, пометят как нарушающие правила соцсети.

В заявлении также отмечается, что администрация Facebook намерена удалять любые сообщения с призывами к насилию или отказу от голосования. "Даже если это заявления политиков или властей, если мы посчитаем, что данный контент может привести к насилию или лишить людей права голоса, мы его удалим", - подчеркнул Цукерберг. Он заверил, что для политиков "не будут делать исключений".

Глава Facebook также заявил, что в соцсети для пользователей облегчат поиск достоверной информации о выборах. Касающиеся голосования сообщения, которые могут вводить людей в заблуждение, будут немедленно удалять. Кроме того, в соцсети примут дополнительные меры, чтобы не допускать публикации в ней рекламных объявлений, которые могут способствовать "разжиганию ненависти"

Недовольство сотрудников

Ряд сотрудников Facebook в последние недели уволились из-за несогласия с тем, что в соцсети не удаляют записи Трампа. Как отмечала газета The Wall Street Journal, ранее Цукерберг на встрече с подчиненными подчеркивал, что частные компании не должны брать на себя надзорные функции и указывать на какие-либо нарушения в публикациях политиков.

Трамп активно размещает комментарии на различные темы в Twitter и Facebook. Запись Трампа в Twitter о беспорядках в Миннеаполисе была помечена как нарушающая запрет на оправдание насилия. У аналогичного сообщения президента в Facebook не было таких примечаний со стороны администраторов соцсети.