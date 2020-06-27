{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Более 30 пациентов военного полевого госпиталя в Чите вылечились от коронавируса

За последние сутки семь человек выписались из мобильного госпиталя

ЧИТА, 27 июня. /ТАСС/. Более 30 пациентов военного полевого госпиталя в Чите вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в субботу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С начала работы в Чите полевого военного госпиталя на 100 коек получили 52 человека медицинскую помощь, 33 пациента из них полностью вылечились от коронавирусной инфекции", - сообщили в военном ведомстве.

В свою очередь заместитель начальника мобильного многопрофильного госпиталя по медчасти подполковник Туяна Смагулова уточнила, что за прошедшие сутки выписали семь пациентов. По ее словам, в настоящий момент на стационарном лечении находятся 19 человек.

4 июня Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ отметил сложную динамику с распространением коронавируса в Забайкалье и поручил Минобороны развернуть в регионе военный госпиталь. Военные сделали это в течение двух суток и приступили к работе 7 июня. В учреждении работают 133 человека.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
В Бразилии за сутки зарегистрировали свыше 40 тыс. случаев заражения коронавирусом
Умерли 990 человек
Читать полностью