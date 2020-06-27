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Компания Coca-Cola на 30 дней прекратит размещать рекламу в соцсетях

Ранее ряд корпораций заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook и других соцсетях, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Корпорация Coca-Cola на фоне критики в отношении социальных сетей на 30 дней прекратит размещать в них рекламу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

Ранее ряд корпораций заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook и других популярных соцсетях, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. Акцию поддержали влиятельные американские правозащитные организации.

"Расизму нет места в мире и нет места в социальных сетях. Компания Coca-Cola приостановит размещение платной рекламы во всех социальных сетях по всему миру не менее чем на 30 дней, - заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси. - В течение этого времени мы проведем оценку нашей рекламной политики, чтобы решить, нужно ли ее изменить. Мы также ожидаем большей подотчетности и прозрачности со стороны соцсетей, которые являются нашими партнерами".

В США в последние недели уделяют особое внимание вопросам, касающимся искоренения расизма. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.

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