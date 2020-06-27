Военные из России передали продукты жителям пострадавшего от боевиков поселка под Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 27 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие передали более 2 тонн продуктов питания и хлеба, а также одежду жителям пострадавшего от боевиков поселка Кафер-Бисин недалеко от Алеппо, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Максим Солоха.

"В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Мы провели гуманитарную акцию по оказанию помощи в населенном пункте Кафер-Бисин. Мирному населению выданы 250 продовольственных наборов общим весом 1 200 килограммов, а также одна тонна хлеба и летние вещи", - сказал Солоха.

Боевиков из поселка удалось выгнать около четырех месяцев назад. До этого они держались здесь почти восемь лет. Как рассказал глава администрации поселка Мухаммед Нур-Хиджази, за это время почти все, кто мог уехать, покинули Кафер-Бисин. Сейчас здесь живут чуть более тысячи человек. Администрация перед приездом российского гуманитарного конвоя составила списки, чтобы помощь досталась в первую очередь самым нуждающимся.

Как сообщили в ЦПВС, одновременно прошла акция и в другом населенном пункте - Мединет-Рхая в провинции Эль-Хасеке. Всего военные провели более 2,4 тыс. гуманитарных акции и раздали гражданам Сирии более 4 тыс. тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Также российские военные медики помогли почти 133 тыс. жителей Сирии.